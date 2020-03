Vreselijk nieuws voor ex-verdediger van Racing Genk: zijn nonkel is overleden aan het coronavirus

Chris Mavinga en zijn familie gaan door een zeer moeilijke periode. Volgens Het Laatste Nieuws heeft de ex-verdediger van Racing Genk zijn nonkel namelijk verloren aan het coronavirus. Mavinga gaf meer uitleg via zijn account op Twitter.

Mavinga was erbij in het kampioenenjaar van Racing Genk. Hij werd toen uitgeleend door Liverpool. Sinds 2017 speelt de 28-jarige centrale verdediger in de MLS bij Toronto FC.

#Coronavirus took someone in my family yesterday night... please take care of your family ! #StayHome

Thank you for your prayers and support. I feel so powerless about this situation. My uncle was a person very important for me. I will miss him a lot 💔