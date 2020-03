Gaan amateurclubs hun spelers weldra niet meer betalen? "Als je niet betaalt gaan spelers naar een andere ploeg"

Over het sportieve hebben de amateurclubs al zekerheden naar volgend seizoen toe gekregen. De stijgers en dalers zijn bekend gemaakt op basis van de klassementen van 12 maart. Maar hoe zit het met het financiële luik?

Door de stopzetting van de competitie wordt dit seizoen afgesloten met een pak minder inkomsten en ook voor volgend seizoen heerst er nog veel onduidelijkheid. "Welke club weet nu wat ze volgend seizoen zal krijgen op vlak van inkomsten uit sponsoring, van partners, van ticketing of van lidgelden", vroeg Michel Pradolini, de voorzitter van City Pirates Antwerpen, zich af bij Sporza.

Zijn club stijgt van de derde naar de tweede amateurklasse en durft het amateurvoetbal in vraag te stellen. "Ik hoop dat we eens goed gaan nadenken over hoe het amateurvoetbal moet werken. De spelers zijn amateurs, ik zie niet in waarom we amateurs moeten betalen."

In het voetbal zijn spelers, net zoals in het werkleven, eenmaal geneigd om voor de club te kiezen die het meeste betaald. Leo Vandenborre, voorzitter van Olympia Wijgmaal uit Tweede Amateur, denkt niet dat je zomaar kan stoppen met spelers te betalen. "Als je spelers niet betaalt, dan gaan ze naar een andere ploeg en het gevolg is dat je zelf zult zakken", besloot hij.