Rio Ferdinand wil seizoen schrappen en maakt zich daarmee niet populair in Liverpool: "Ik zou gezondheid boven persoonlijk gewin verkiezen"

Ook in Engeland is men in de ban van het thema 'de competitie definitief stopzetten of niet'. En als dat effectief zou gebeuren, wat dan met de degradanten en vooral de kampioen.

Liverpool kan voor het eerst in 30 jaar nog eens een landtitel op zak steken. Eigenlijk heeft het de titel al op zak, want Manchester City moet nog 25 punten goedmaken op de Reds en voor hen zijn er nog maar 30 punten te verdienen. Liverpool staat met andere woorden op twee zeges van de titel. Kritiek van de Liverpool-fans Twee zeges die ze bij een stopzetting van de competitie niet meer kunnen halen. Rio Ferdinand, een legende bij Manchester United, was al niet populair bij de Liverpool-fans en dat is er niet beter op geworden. Hij vindt dat het seizoen teniet moet worden gedaan en dat stuitte op torenhoge kritiek. Ik zou aan de mensen hun gezondheid en het maatschappelijk belang denken. Niet aan persoonlijk gewin. Ferdinand blijft achter zijn uitspraak staan. "Voetbal is en blijft een spelletje en nu moeten we naar het grotere plaatje kijken. We zitten nog een aantal weken in deze situatie verzeild. Veel mensen verwijten me dit omdat ik niet zou willen dat de titel naar Liverpool gaat", legde de gewezen verdediger uit bij Metro. "Luister, als mijn team in deze situatie zat dan zou ik aan de mensen hun gezondheid en het maatschappelijk belang denken. Niet aan persoonlijk gewin. Hetzelfde geldt voor de stijgers, dalers en de ploegen die naar Europa mogen", was hij duidelijk.