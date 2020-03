Ploegmaat van Samatta en Engels roept op om thuis te blijven maar kan zich aan fikse boete verwachten!

Aston Villa-middenvelder Jack Grealish mag zich aan een fikse boete van zijn club en mogelijk ook de Engelse voetbalbond verwachten. De Engelsman riep enkele dagen geleden nog op om thuis te blijven om het coronavirus te bestrijden maar zou dan gaan feesten zijn.

De Engelse tabloids The Sun en The Daily Mail maken zich sterk dat Jack Grealish is gaan feesten afgelopen week en met zijn Range Rover enkele andere wagens aangereden zou hebben. De ploegmaat van onder meer Samatta en Engels bij Aston Villa zou samen met ex-voetballer Tony Capaldi gezien zijn toen hij het luxe-appartement van een ex-Villaspeler verliet.

Of Grealish aan het stuur zat is niet bekend, maar De Britse tabloids vertellen dat de Range Rover van Grealish een bestelwagen, twee Mercedessen én een ijzeren hek raakte in aparte aanrijdingen.

Opmerkelijk, want de kapitein van Villa deed afgelopen week nog een oproep op Twitter om thuis te blijven.

"Om levens te redden moet je thuis blijven. Verlaat enkel je huis om eten of medicijnen te kopen, of om te bewegen. Dit is belangrijk, blijf thuis, red levens", klonk het toen nog.