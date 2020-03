De hoopvolle boodschap van Miguel Van Damme, die al jaren tegen leukemie vecht en quarantaines als de beste kent

Leven in quarantaine of lockdown? We zijn het allemaal niet echt gewoon en het weegt op het mentale. Maar het kan nog erger. Cercle-doelman Miguel Van Damme weet waarover hij spreekt.

Van Damme vecht al sinds 2016 tegen leukemie en heeft zijn portie van quarantaines al meegemaakt. "De eerste keer in 2016 heb ik in volle zomer vier weken in quarantaine gelegen", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"De ramen waren verzegeld en konden niet open, het was een kamer zonder buitenlucht", kan hij zich nog herinneren.

Vooruit kijken

Het gevoel dat nu leeft bij de mensen kan hij heel goed plaatsen: "Ik draaide een goed seizoen en had in 2016 het gevoel dat mijn carrière ging openbloeien. Alles is in het water gevallen, ik had veel verder kunnen staan. Mijn ziekte heeft dat ... afgepakt."

"Dat gevoel zullen sommige mensen met corona nu ook hebben, maar je moet verder met de kaarten die je gedeeld worden. De knop omdraaien, van spoor wisselen en vooruit kijken."