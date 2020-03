Juventus zou, om opvallende reden, afscheid kunnen nemen van Cristiano Ronaldo

De kans is bestaande dat Juventus binnenkort afscheid neemt van Cristiano Ronaldo. De coronacrisis kan namelijk gevolgen hebben voor de professionele carrière van de Portugees.

Vanuit Portugal heeft Cristiano Ronaldo verschillende donaties gedaan aan de gezondheidsdiensten in zijn regio. Hij heeft ook een loonsverlaging geaccepteerd om het voor zijn ploeg makkelijker te maken in deze tijden.

Voor het management van Juventus lijkt de financiële situatie kritischer. Zozeer zelfs dat Juventus overweegt om afscheid te nemen van hun sterspeler. De Italiaanse media geven de opties aan die momenteel door de werkgever van Cristiano Ronaldo worden overwogen. Of ze verkopen CR7 deze zomer voor minimaal 70 miljoen euro om snel aan contant geld te komen of ze verlengen het contract van Ronaldo tot 2023, maar met een verlaging van zijn salaris. In dit geval zou de 35-jarige Europese kampioen zijn ongelooflijke carrière in Juventus kunnen beëindigen.