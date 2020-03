Kijktip #1: The English Game: De begindagen van het mooiste spelletje ter wereld

Tenzij je fan bent van een club als BATE Borisov of Dinamo Minsk, moet je het voorlopig stellen zonder livevoetbal. Gelukkig bestaan er heel wat films en series over voetbal om te pijn te verzachten.

We stellen er graag een aantal aan jullie voor. We trappen af met The English game, een zesdelige reeks over de begindagen van het voetbal. ‘TEG’ staat sinds 20 maart op Netflix.

De historische dramaserie werd gemaakt door Julian Fellowes, de man achter het felbejubelde Downton Abbey en gaat over de beginjaren van het voetbal op het einde van de negentiende eeuw.

Fictie binnen historische kalklijnen… die toen nog niet werden getrokken en waardoor er losjes mee kon worden omgesprongen.

De twee hoofdpersonages zijn gebaseerd op ‘echte’ voetballers: Lord Arthur Kinnaird en arbeider Fergus Suter.

Tot op vandaag betwistte niemand ooit meer FA Cupfinales (9) dan Kinnaird. Hij wordt ook beschouwd als de eerste echt vedette in het voetbal én was 33 jaar voorzitter van de FA. Suter zou dan weer eens de allereerste profvoetballer ooit kunnen zijn geweest.

De reeks begint in 1879. Acht jaar na de oprichting van de FA Cup. Het oudste toernooi ter wereld wordt op dat moment gedomineerd door de teams van rijken, maar de machtsverhoudingen worden overhoop gegooid wanneer de voorzitter van Darwen F.C. twee Schotten naar zijn club haalt: Suter en Jimmy Love.

‘TEG’ wordt door het gespecialiseerde IMDB getrakteerd op een knappe 7,8 op 10. Historisch is het niet helemaal correct en de verhaallijnen zijn soms misschien een tikkeltje voorspelbaar, maar het is zoveel meer dan een reeks over voetbal.

Een clash tussen arm en rijk. De liefde voor de bal tegenover de vervloekte impact van het geld. 140 jaar later en in volle coronacrisis misschien zelfs relevanter dan ooit. Een aanrader voor iedereen die van voetbal houdt. Of een fetish voor baarden heeft.

Hebben jullie The English Game al gezien? En welke andere series of films raden jullie aan? Laat het ons gerust weten in de reacties!