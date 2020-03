Kompany doet fameuze geste om financieel brandje in Anderlechtkleedkamer te blussen

Er leek snel eensgezindheid bij Anderlecht over de financiële maatregelen om de coronacrisis te overleven. Dinsdagochtend raakte bekend dat er toch een probleem was.

Vincent Kompany was er in geslaagd zijn ploegmaats één maandloon te laten inleveren. Marc Coucke beweerde zelfs dat er verschillende spelers spontaan meer dan één maandloon hadden afgestaan.

Naast het maandloon moesten de paars-witte spelers echter ook één twaalfde van hun tekenpremie afgeven. Dat was in eerste instantie niet afgesproken en viel bij veel jongens dan ook niet in goede aarde.

Volgens Het Laatste Nieuws kwam Kompany ook dat brandje blussen. De Rode Duivel zou zelf het deel van het tekengeld betalen van de spelers die niet willen inleveren. Afwachten of het uiteindelijk ook zo ver moet komen.