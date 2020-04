De zoektocht naar de laagste stamnummers: 38 & 46. De fusieploeg waar onder meer Francky Dury kneepjes van het trainersvak leerde en Patrick Decuyper de plak zwaait

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 38. Ronse.

Stamnummer 38 brengt ons naar een faciliteitengemeente in Oost-Vlaanderen, namelijk Ronse - of Renaix voor de franstaligen. Ronse ligt in het Zuid-Vlaamse Heuvelland (de Vlaamse Ardennen) op de grens met de provincie Henegouwen en is de bakermat van een interessante voetbalploeg.

Het huidige KSK Ronse dat uitkomt in de Tweede Amateurklasse en in het seizoen 2019-2020 daarin knap derde werd, weliswaar op respectabele afstand van kampioen Knokke, is ontstaan uit een fusie in 1987 van ASSA Ronse en Club Ronse.

Splitsing en fusie

Opmerkelijk: Club Ronse scheurde zich in 1908 net af van ASSA Ronse, maar in 1987 kwamen ze dus opnieuw samen onder impuls van senator Orphale Crucke - naar wie het stadion van de fusieclub nu ook genoemd is.

Zowel stamnummer 38 als stamnummer 46 waren er vroeg in de 20e eeuw dus al bij om voor voetbal te zorgen in de faciliteitengemeente na hun ontstaan in 1906 respectievelijk 1908. Al zou er nooit een absolute uitschieter volgen op het hoogste niveau.

Bekend volk

Beide clubs speelden heel wat boeiende en pittige derby's in de jaren '30, vooral in de tweede klasse. Beiden zakten daarna ook steeds dieper weg in het moeras van de Belgische voetbalgeschiedenis, al waren er ook veel belangrijke figuren te noteren in Ronse.

De legendarische Raymond Goethals was jarenlang doelman bij Ronse, de fusieclub begon dan weer aan zijn opmars door het werk van coach Francky Dury - die daarna decennia lang de honneurs zou waarmaken bij Zulte Waregem.

Ook onder meer Tjörven De Brul en Daniel Camus speelden doorheen hun carrière voor Ronse en maakten er enkele leuke momenten door. Patrick Decuyper (ex-Zulte Waregem en ex-Antwerp onder meer) is er nu de voorzitter.

Erelijst:

/