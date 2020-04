Nog tot eind 2020 zonder fans in het stadion? 'Bundesliga bekijkt alle pistes en krijgt misschien navolging in het buitenland'

Door de vele vraagtekens die de coronacrisis met zich meebrengt vallen we van het ene 'wat als?'-scenario in het andere. Wat als er dit seizoen niet meer gevoetbald kan worden? Wat als de UEFA beslist dat er in juni nog wel gespeeld kan worden? Wat als ...

Wat als het coronavirus bij het begin van volgend seizoen nog steeds niet volledig is ingedijkt? Dat vroeg Christian Seifert, de CEO van de Duitse profliga (DFL) zich luidop af. "Als we opnieuw kunnen spelen, is het af te wachten of we opnieuw fans gaan toelaten", zei Seifert bij ESPN. "Dat kan dit seizoen zijn, maar ook in het begin van volgend seizoen of tot aan het einde van het jaar", opperde hij. Voorlopig wil de DFL het huidige seizoen nog afwerken. De clubs gingen al akkoord met maatregelen, onder meer om (als het weer mag) matchen achter gesloten deuren af te werken. Met de Bundesliga als een van de toonaangevende competities in Europa zouden kleinere competities hen daarin kunnen volgen.