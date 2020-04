Meunier over toekomst: "Binnenkort ben ik een 28-jarige, transfervrije international van de nummer één van de wereld...dat kan geen slechte aankoop zijn"

Waar ligt de toekomst van Thomas Meunier? Eind juni loopt zijn contract af bij PSG.

Heel wat bronnen zijn er van overtuigd dat Meunier al een tijdje rond is met Borussia Dortmund. De club van Axel Witsel en Thorgan Hazard hoopt nochtans nog steeds om Achraf Hakimi in het Signal Iduna Park te kunnen houden.

“Binnenkort ben ik een 28-jarige, transfervrije international van de nummer één van de wereld”, vertelde de ex-speler van Club Brugge aan RTBF.

“Dat kan dus geen slechte aankoop zijn. Clubs hebben weinig te verliezen als ze mij aantrekken en dat weten ze maar al te goed. Maar ik begrijp al die geruchten over mijn toekomst niet goed. Iedereen sprak over Dortmund, maar ik heb evenveel artikels gezien die me linken aan Tottenham of Inter."