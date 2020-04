"Afrika is geen laboratorium": Didier Drogba woest om controversieel voorstel van Franse wetenschappers

Didier Drogba en Demba Ba zijn niet te spreken over een voorstel van twee Franse artsen. Ze stelden voor om testen uit te voeren in Afrika omdat er daar minder maskers en behandelingen zijn.

"Dit kunnen we niet blijven accepteren! Afrika is geen laboratorium. Ik keur deze racistische woorden ten stelligste af", was Didier Drogba razend over het voorstel. De Ivoriaan weigerde zelfs om het filmpje te delen, omdat het voorstel zo meer in de aandacht zou komen.

Il est inconcevable que nous continuons à accepter ceci. L Afrique n est pas un laboratoire.

Je dénonce vivement ces propos graves, racistes et méprisants! — Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020

Ook Demba Ba, ex-Moeskroen, verwerpt het voorstel. "Welkom in het Westen, waar de blanken zich zo superieur voelen dat racisme banaal wordt", klinkt het erg fors op Ba's Twitter, waar hij het filmpje van de Franse onderzoekers citeerde.