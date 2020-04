Beslissing Pro League logisch en moedig, ondanks dreigement van UEFA

De UEFA is niet blij met de beslissing van de Pro League om de competitie onmiddellijk te stoppen. De Europese voetbalbond wil dat er alles aan gedaan wordt om door te spelen, als het moet tot in juli. Een vreemd standpunt? King Money regeert.

Het gaat om miljarden natuurlijk, inkomsten voor de clubs, maar automatisch ook voor de UEFA. Het systeem dat nu op poten staat, levert de Europese voetbalbond veel geld op. U moet maar eens een EK meemaken, het is allemaal het beste van het beste: hotels, organisatie, omkadering... Maar het brengt nog meer op dan dat ze erin steken. Dat het EK al wegvalt dit jaar is al een harde noot om te kraken.

Maar straks zitten ze ook met de organisatie van de Europese competities, met paradepaardje Champions League voorop. Sponsors betalen astronomische sommen om gelinkt te worden aan het belangrijkste clubtoernooi ter wereld. De economische crisis die eraan komt, zal daar ook flink inhakken.

Eén besmetting en alles draait in de soep

Maar om nu de beslissing van de Pro League op de korrel te nemen, is toch een maat te ver. De UEFA wil er alles aan doen om de nationale competities af te werken, maar zelfs de Olympische Spelen zijn intussen al geschrapt. Die gingen door van 24 juli tot 10 augustus. Waarom zou het dan opportuun zijn om 22 spelers, omkadering en refs samen te brengen in juni?

Dreigen met uitsluiting van Europees voetbal. Als er in juli eentje positief test op het coronavirus moet de hele ploeg in quarantaine. Dan loopt het ook in de soep hoor. Zo denkbeeldig is dat toch niet? Hoeveel sporters zijn er intussen al besmet? Alle specialisten raden massa-evenementen in juli nu al af. In Italië wilden de teamdokters massaal in staking gaan als de trainingen werden hervat.

Moedig

In deze tijd is de beslissing van de Pro League niet meer als logisch te noemen. In Nederland gaan ze waarschijnlijk wel volgen. Alle miserie ter zijde is het moedig wat de Pro League gedaan heeft. De volgende maanden moeten uitwijzen wie gelijk had. In de competities waar honderden miljoenen omgaan, houden ze ook hun adem in. De voetbalbonzen willen wel doorgaan, maar is er ook al gevraagd aan de spelers hoe zij het zien?

Virologen hebben al gezegd dat een besmette topsporter mogelijk nooit meer over al zijn mogelijkheden zal beschikken door longschade. Het gaat over veel geld, maar is de gezondheid op dit moment niet belangrijker? Het is een afweging die niet alleen door de voetbalbonzen gemaakt mag worden. Op dit moment zijn de specialisten aan het woord en regeert King Money beter even niet.