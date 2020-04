Opmerkelijk: Euro 2020 uitgesteld, maar Coca-Cola doet toch gewoon zijn ding

In de maand april gaan we toch heel wat campagnes over ons heen krijgen, al is er afgesproken dat EURO 2020 deze zomer niet zal plaatsvinden.

Het Europees kampioenschap voetbal is van 2020 uitgesteld naar de zomer van 2021, maar dat houdt Coca-Cola niet tegen. Verspilling Het bedrijf van frisdranken zal in de maand april alsnog enkele campagnes lanceren rondom de Rode Duivels. "Nu verpakkingen vernietigen zou enorme verspilling zijn", klinkt het. "Dat willen we in deze context absoluut vermijden."