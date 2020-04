Croonen over stopzetting competitie: "Genk is niet gelukkig, maar hebben geen andere keuze"

Als voorzitter van de Pro League én van een club, moet je soms meegaan in beslissingen die niet opportuun zijn voor de andere. Zo weet Peter Croonen ook dat ze in Genk "niet gelukkig" zijn met de stopzetting van de competitie.

Peter Croonen ontdekte de afgelopen weken de moeilijkheden van het bezetten van twee functies. Als voorzitter van de Pro League heeft hij mee de beslissing genomen om de competitie stop te zetten, al zijn ze daar bij Genk "niet gelukkig mee". De landskampioen van vorig jaar moest het op de laatste speeldag nog opnemen tegen KV Mechelen in een rechtstreeks duel voor play off 1. "Wij waren favoriet en konden de deur naar PO1 openbeuken", zegt de voorzitter.

Bij Genk zullen ze ongetwijfeld gehoopt hebben om toch nog Europees voetbal af te dwingen via de play offs, maar het coronavirus steekt er dus een stokje voor. Van de groepsfase van de Champions League dit jaar, gaan ze in Limburg dus naar een seizoen zonder Europees voetbal volgend jaar. Maar Croonen heeft dus mee de beslissing genomen om de competitie definitief stop te zetten. "We hadden maatschappelijk geen andere keuze", verduidelijkt Croonen.