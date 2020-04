Vormer wil een bekerfinale in een uitverkochte Heizel: "Club Brugge heeft zijn fans nodig"

Ruud Vormer mag een glaasje champagne drinken. Al zal het dan wel thuis zijn én zonder ploegmaats. De titel is binnen, maar de Nederlander hoopt nog steeds op de dubbel.

Ruud Vormer pakt zijn derde titel in zes seizoenen bij Club Brugge. “Al plaats ik deze helemaal onderaan”, vertelt de aanvoerder van blauw-zwart in Het Laatste Nieuws. “Een titel wil je op het veld vieren. Je wil achteraf iets drinken in de bus met de ploegmaats.”

“Vincent Mannaert liet me ook weten dat er nog wordt onderhandeld over de bekerfinale”, gaat Vormer verder. “Dat zou ik leuk vinden. Al moet het coronavirus dan wel weg zijn. Een bekerfinale voor lege tribunes? Bah. Club Brugge heeft zijn fans nodig.