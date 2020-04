🎥 Carlos Bacca: van goalgetter bij Club Brugge tot Colombiaans topschutter aller tijden in Spanje

De Colombiaanse spits speelt op dit moment bij Villareal, maar hij heeft een verleden in de Belgische competitie. Bacca streek in januari 2012 neer in Belgi√ę en had het aanvankelijk moeilijk om zich door te zetten bij Club Brugge, maar daarna zette hij zich vol in spotlights.

We gaven het al even aan. Carlos Bacca kende een moeilijk begin in de Belgische competitie bij Club Brugge, maar de aanvaller werd wel topschutter in het seizoen 2012/2013 met 25 goals. Het leverde hem een toptransfer naar het Spaanse Sevilla op. Bij Sevilla, toch een Spaanse subtopper, kon de Colombiaan bevestigen. na twee seizoenen (49 doelpunten in 108 wedstrijden) trok Bacca naar Italië waar hij zou proberen om AC Milan terug het rechte pad te krijgen. Ook bij AC Milan deed hij het goed en scoorde hij vlot (34 doelpunten in 77 wedstrijden), maar in 2017 werd hij uitgeleend aan Villareal. Bij de Spanjaarden maakte hij indruk en Villareal besloot hem in 2018 definitief aan te kopen. Nu speelt Bacca nog steeds bij Villareal. Hij is nu zelfs Colombiaans topschutter aller tijden in Spanje. Hij heeft zelfs meer doelpunten gescoord in de Spaanse competitie dan Radamel Falcao.