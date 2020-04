Verrassende wending in toekomst Wesley Hoedt? Centrale verdediger Antwerp amuseerde zich ondertussen in lockdown met Nederlandse zangeres

Wesley Hoedt speelde een goed seizoen bij Antwerp, maar over zijn toekomst is nog onduidelijkheid. Al lijkt hij zich ondertussen wel enorm te amuseren.

Antwerp lichtte de aankoopoptie op Wesley Hoedt niet, maar in de Nederlandse pers klinkt het ondertussen dat Southampton hem deze zomer niet opnieuw bij hen verwacht.

En dus kan The Great Old misschien alsnog proberen hem - voor een lager bedrag dan de acht miljoen euro aankoopoptie - proberen in te lijven.

Met de centrale verdediger van Antwerp lijkt het ondertussen overigens prima te gaan. De voorbije week dook hij meermaals op in TikTok-filmpjes met de Nederlandse zangeres Emma Heesters, die onlangs nog de titeltrack maakte voor de cultfilm 'De club van de lelijke kinderen' met onder andere Maan de Steenwinkel.