De Sutter kiest 'de besten': "Ref? Misschien mag ik dat niet zeggen" en "Verdedigers? Die twee waren beesten"

Tom De Sutter heeft in zijn 13-jarige carrière wel het een en ander meegemaakt. Hij passeerde veel figuren en daar pikte hij er een paar van uit.

De beste scheidsrechter bijvoorbeeld. Dat is toch een verrassing. “Ik weet niet of ik dat wel mag zeggen, maar ik kies dan voor Sébastien Delferière. Daar kon je altijd iets tegen zeggen, die floot altijd goed, was een heel normale gast", zegt hij in HLN.

Over de beste verdedigers moest hij niet te lang nadenken. “Sommige mannen hadden het perfect onder de knie hoe ze moesten verdedigen tegen een targetspits als ik. En als je er dan zo twee had... Ik herinner me Onyewu en Sarr bij Standard. Man, dat waren twee beesten. Twee monsters. Dat was boksen tegen een muur. Had ik elke week tegen die twee moeten spelen, ik had het bijlange geen 13 jaar volgehouden. Nee, dat was niet plezierig.”