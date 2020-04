Van Binst kijkt hoofdschuddend naar wat er bij Anderlecht gebeurt: "Ze gaan vanaf nul moeten herbeginnen"

Anderlecht verstuurde gisteren zelf een toch wel opmerkelijke communicatie: het Europese geld verdelen over iedereen in de Pro League. Een voorstel dat niet overal in goede aarde viel. Ook ex-speler Gille Van Binst vindt het niet meteen een goed signaal: "Het wordt beschamend."

De perceptie is dat Anderlecht geld vraagt aan de concurrentie. "Ze zullen er eens goed mee lachen in Gent en Brugge", aldus Van Binst. "Anderlecht was in het verleden dé grote club. Wie niet content was, mocht het aftrappen. Dat gaan velen niet vergeten zijn hoor. Ze hebben er genoeg een kloot afgetrokken."

Viel bijna van mijn stoel toen ik las hoeveel die Musona verdient

Het beleid van de laatste tien jaar op Anderlecht heeft putten geslagen. "Ik ben nu geen economoon, maar als je zoveel schulden (95 miljoen euro, nvdr.) hebt, ga je dat niet oplossen met lonen en salarissen te verminderen. Als deze periode te lang blijft duren, gaat alles als een kaartenhuis in elkaar stuiken. Ze gaan jonge gasten moeten verkopen om de putten te delven. 't Is ook: ze krijgen geen enkele van die overbodige spelers verkocht. Wat een cinema is dat met die Trebel?"

Van Binst wijst inderdaad hét grote pijnpunt aan. "Ik viel bijna van mijn stoel toen ik las hoeveel die Musona verdient! Dat is niet meer serieus hé. Dan moet je niet verbaasd zijn dat je in zo'n put zit. En dan geld gaan vragen... Nee, ze gaan vanaf nul moeten herbeginnen. Met de juiste mensen op de juiste plaats en een kleine kern. Momenteel vindt een kat zijn jongeren er niet meer in terug."

Club Brugge is voor tien jaar vertrokken

"Ze hebben - net als veel clubs in België - boven hun stand geleefd. Iedereen wou de laatste jaren zijn eigen show opvoeren. Ik heb ook een moeilijke periode gekend op Anderlecht als jonge gast. We zijn toen twee maanden niet betaald, maar Constant (Vanden Stock) trok dat recht. Spelers als Plaskie en Trappeniers zijn toen ook om geld moeten gaan vragen. Constant was een kleine dictator, maar hij heeft nooit met zijn handen in de kas gezeten. Hij wist wat hij kon uitgeven en wat niet", zegt Van Binst.

Club Brugge zijn voorsprong gaat door de crisis nog meer in de verf gezet worden, meent Van Binst. "Ze zijn vertrokken voor tien jaar. Die moeten zich niks laten en hebben een reserve om spelers te kopen. Ze krijgen ook nog het geld van de Champions League en zijn aan een nieuw stadion bezig. Daar moet je geen tekening bij maken zeker?"