Zullen Belgische clubs lessen trekken uit huidige crisis? "Het huidige businessmodel van de clubs is niet leefbaar"

Hoe gaat het voetbal uit deze crisis komen? Er gaat bijna zeker minder geld omgaan in het Europese voetbal. Voor Gille Van Binst is het duidelijk: "Dit gaat grote gevolgen hebben."

Er zijn al indicaties dat de verliezen die de grote competities gaan lijden hun weerslag gaan hebben. "De economie gaat in elkaar stuiken", denkt Van Binst. "Wie gaat er op dit moment nog sponsoren. Het wielrennen gaat de eerste gevolgen ondervinden, het voetbal gaat volgen", meent hij.

"Het volgende scenario is dat er twee-drie clubs in België de boeken gaan moeten neerleggen. Met het huidige businessmodel van de Belgische clubs kan je dit niet blijven trekken. Iedereen heeft boven zijn stand geleefd. Kijk naar Oostende, dat was twee-drie jaar geleden nog de 'upcoming club', maar als de mecenas vertrekt..."

"Het is ook niet serieus meer wat die managers allemaal verdienen. Het zal gedaan zijn met de grote weddes, ook voor de voetballers. En misschien is dat allemaal niet zo slecht. Misschien gaan we weer naar een meer normale situatie en zullen de clubs hier hun lessen uit trekken..."