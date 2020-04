Hartverwarmend: Duitse traditieclub verkoopt meer dan 100.000 tickets in strijd tegen 'onzichtbare tegenstander', record in zicht

Kent u de gloriedagen van Lokomotive Leipzig nog? De kans is klein, want de ploeg is inmiddels afgezakt naar de Duitse vierde klasse. Maar dat het een club met het hart op de juiste plaats is? Dat staat buiten kijf.

De club uit Leipzig was in het verleden een grootmacht in Duitsland en liet ook in Europa ooit nog van zich spreken. In 1987 speelde het team zelfs de finale van Europacup II, nadat ze in de halve finales Bordeaux wisten te verslaan. Noch 8.000 Tickets bis zum Allzeit-Rekord. 😍 Jetzt aber ranhalten.



Eins können wir schon mal versprechen. Es wird am 8. Mai ein großartiger Abend werden. 💙💛



Aktueller Stand (7.4., 23 Uhr): 112.012https://t.co/ExU50gMKqY#leipzig #fußballpur #lokleipzig pic.twitter.com/2BiIiV1Hxf — 1. FC Lok Leipzig (@1fclokleipzig) April 7, 2020 Dat deden ze toen met volgens de overlevering 120.000 fans, een aantal dat ze nu ook willen halen voor de strijd tegen een 'onzichtbare tegenstander'. Er worden e-tickets aan 1 euro per stuk verkocht in de strijd tegen corona en ondertussen hebben al meer dan 112.000 mensen dat ook effectief gedaan. De match zelf zal met commentaar én stadionlichten zijn op 8 mei.