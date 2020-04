Deinze droomt zelfs al van... 1A volgend seizoen (en dat is zelfs niet helemaal onrealistisch)

Deinze heeft zijn proflicentie in eerste zit gekregen. De Licentiecommissie acht hen als één van de weinigen uit eerste amateur klaar voor het profvoetbal. Straf werk voor een stad die tussen Gent en Waregem ligt.

Deinze liet met een knipoog weten dat ze mogen aantreden in 1B of "misschien in eerste klasse met 20 ploegen). Dat laatste is niet helemaal als grap bedoeld, want momenteel is er geen ruimte om een 1B-reeks te maken en die lijkt er ook niet te gaan komen.

Lokeren, Virton, Roeselare kunnen al maanden hun spelers niet meer betalen. Momenteel zijn er 19 ploegen die hun proflicentie gekregen hebben. Standard zal die ook wel krijgen, maar voor de rest? Wie durft er zijn hand in het vuur steken voor Oostende, Moeskroen en Lommel?