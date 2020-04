Beerschot heeft licentie, maar weet nog altijd niet waar ze gaan uitkomen (al lijkt 1B dood en begraven): "Stellen ons samen met OHL constructief op"

Beerschot heeft zonder problemen zijn licentie gekregen. Nu is het afwachten wat de werkgroep van de Pro League volgende week beslist. In ieder geval lijkt 1B een aflopend verhaal te worden in het Belgische voetbal.

Beerschot wil echter geen extra druk leggen. "Er komen uitzonderlijke tijden op iedereen af. Dat geldt ook voor voetbalclubs. De voorbije jaren investeerden we om Beerschot terug naar eerste klasse te brengen. Vorige maand was het bijna zover. In de finales, die de kampioen van 1B moest bepalen, versloegen we OHL in een hoogstaande wedstrijd, in een uitverkocht stadion. De titel en bijhorende promotie werd tastbaar en haalbaar. De competitie werd echter, terecht, stilgelegd en Club Brugge werd als kampioen gekroond", aldus voorzitter Francis Vrancken.

"Ondertussen werd een werkgroep van de Pro League samengesteld om de gevolgen van deze beslissingen concreet uit te werken. Ondanks het feit dat we liever een snelle beslissing hadden gehad zodat we ons goed kunnen voorbereiden op het volgende seizoen, stellen we ons als club, samen met OHL, constructief op."

"Onze club heeft al vele stormen overleefd. Het zit nu eenmaal in het in het DNA van onze supporters, sponsors en investeerders om nooit op te geven en altijd te blijven vechten tegen elk onheil dat ons al is overkomen. Dat is de reden waarom iedereen in deze club is blijven geloven. We blijven verder bouwen aan "den Beerschot", op onze eigen manier. Volhoudend, creatief en ludiek, een beetje rauw maar vooral onsterfelijk."