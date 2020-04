CoronaFootballTrivia: Rode Duivels: WK 2014 - het wit konijn van Wilmots, de Amerikaanse muur en nog veel meer

Het WK2014 in Brazilië ligt alweer bijna zes jaar achter ons. De Rode Duivels reden een foutloos parcours in de groepsfase. Het Argentinië van Messi riep ons in de kwartfinale tot de orde. Wat weet je nog over dit tornooi? Test je kennis hier.

