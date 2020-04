'Gegeerd wild: goudhaantje Club Brugge heeft clubs voor het uitkiezen en kan naar Engeland, Italië of Nederland'

De competitie ligt dan weliswaar voorlopig (en definitief?) stil in België, maar de transfermarkt is natuurlijk nog steeds helemaal open. En daar is de strijd helemaal aan het losbarsten.

Zo is Krépin Diatta gegeerd wild. De winger van Club Brugge speelde zich in de Champions League en de Jupiler Pro League in de kijker en dat hebben diverse teams opgemerkt.

Diatta

De interesse in hem is dan ook niet nieuw, maar volgens Senegalese media is met name Ajax nu bijzonder concreet.

Of een en ander in een deal rond Marin zou kunnen worden beklonken? Dat zal nog moeten blijken. Met AC Milan en Watford zijn er meerdere kapers op de kust alvast.