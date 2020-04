Het wordt druk in de Bouchoutlaan: tien clubs en minstens twaalf dossiers voor het BAS voor 10 mei te behandelen

Druk in Leuven? Het was een episch nummer van Noordkaap, al is het in coronatijden vooral thuiszitten in Leuven. Druk? Dat lijkt het de komende weken vooral te gaan worden in de Bouchoutlaan in Brussel.

In de Bouchoutlaan in Brussel op nummer 9 en geprangd tussen de Kinépolis, het Atomium, de bondsgebouwen van de Belgische voetbalbond, het BOIC en het Koning Boudewijnstadion is de zetel van het BAS gevestigd.

En bij dat Belgisch Arbitragehof voor de Sport gaat het de komende weken erg druk worden. 19 ploegen kregen namelijk al een proflicentie voor volgend seizoen en dat betekent dat heel wat teams een beroepsprocedure zullen aanspannen om hun licentie te verkrijgen. En/of die van een ander aan te vallen, want Oostende en Virton stellen bijvoorbeeld die van Anderlecht nog in vraag.

Rest de vraag: hoeveel kansen maken ze om hun zaak ontvankelijk te krijgen voor het BAS? Wel: de instantie heeft in het verleden enkel de licentie van Woluwe (met John Bico) afgenomen en is vaak vrij mild. Dat moet diverse teams hoopvol stemmen, al zijn er toch wel degelijk heel wat problemen. Het kan voor gekke scenario's met de reeksindelingen zorgen bovendien.

Standard

Standard kreeg geen licentie voor 1A, 1B of Eerste Amateurklasse. Het moet nog ongeveer 1 miljoen euro tekengelden voor februari betalen volgens de Licentiecommissie en de verkoop van het stadion zou niet helemaal kunnen worden gefundeerd.

"De club komt volledig in opstand tegen deze slechte interpretatie: het gaat wel degelijk over een verkoopscompromis van het stadion in de vereiste vorm. Onze club betwist dan ook hevig deze oneerlijke beslissing en zal zijn belangen gaan verdedigen voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport", zijn ze bij De Rouches alvast duidelijk.

Moeskroen

De Licentiecommissie zou over documenten (en dus bewijzen) beschikken dat Moeskroen in handen is of was van makelaars. Verder kan volgens de commissie ook de continuïteit niet worden gegarandeerd, omdat er geen garantie is voor 3.2 miljoen euro.

Les Hurlus zijn niet akkoord en trekken ook dit seizoen naar het BAS: "We zijn vol vertrouwen dat we voor het BAS onze licentie zullen halen. We blijven optimistisch in deze moeilijke tijden met een gezondheidscrisis."

KV Oostende

Oostende kreeg geen licentie, omdat het door de voorlopig afgesprongen overnamedeal met een Amerikaanse investeringsmaatschappij de continuïteit niet kan garanderen.

De Kustboys trekken naar het BAS en vallen ook de licentie van Anderlecht daarbij nog eens aan: "KVO betreurt ten zeerste dat de Licentiecommissie stelt dat onze vraag over de verbondenheid van Marc Coucke niet relevant is in het dossier van KVO."

Lommel

Ook bij Lommel geen licentie én wel een zaak voor het BAS. "De eigenaar heeft besloten niet meer te investeren in de club door de coronacrisis. Daardoor kunnen we de continuïteit op dit moment niet garanderen."

"Het dagelijks management is bezig om het vooropgestelde meerjarenplan verder uit te bouwen", aldus de Limburgers.

Virton

Virton komt op 23 april al eens voor het BAS, waar het zijn zaak zal bepleiten tegen de manier waarop de Licentiecommissie zijn licenties toekent. Pas daarna komt er een beroep ten gronde mogelijk over de licentie.

De Luxemburgers vallen ondertussen ook onder meer de licentie aan van RSC Anderlecht. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd ...

Roeselare

Bij Roeselare is voorlopig nog niet officieel geweten of de club naar het BAS trekt, al lijkt ook hier de strijdbijl niet begraven. "Op dit moment voldoen we niet aan de voorwaarden om ook volgend seizoen uit te komen in 1A, 1B of eerste amateur."

De club kan de continuïteit voorlopig niet garanderen, in de wandelgangen wordt gesproken met een aantal investeerders en een aantal Belgische sterke mensen. Komt dat op tijd?

Lokeren

Sporting Lokeren had als eerste aangegeven geen licentie te zullen krijgen én naar het BAS te trekken. Veel hangt af van of en wanneer Louis De Vries een overnemer kan vinden.

Hij claimt nog steeds aan het spreken te zijn met een buitenlandse groep, maar wil nu vooral discretie. Als er niet snel geld gevonden wordt, zal de ploeg wel failliet verklaard worden.

Seraing

Bij Seraing zijn ze verbolgen over de beslissing van de Licentiecommissie om zowel voor 1B als 1Amateur geen licentie te krijgen.

"We zullen dan ook naar het BAS trekken tegen deze beslissing", zijn de Luikenaars nu al gewapend voor de strijd.

Patro Eisden Maasmechelen

Patro Eisden ging zelfs nog een stapje verder en schreef een open brief aan de licentiemanager, omdat ze niet begrijpen dat ze geviseerd worden als hardwerkende club.

"Patro Eisden wijst de heer Van Branthegem en de leden van de commissie op de puinhoop van 1B, clubs die voor familiedrama’s hebben gezorgd maar die wel 12 maanden terug hun licentie verkregen hebben van dezelfde commissie en licentiemanager en vraagt zich openlijk af waarom een amateurclub die steeds ter goeder trouw werkt zo wordt geboycot terwijl profclubs die instaan voor het welzijn van vele gezinnen, onterecht zo blijkt, hun licentie steeds verkrijgen."

Lierse

Lierse wist dat het geen licentie voor 1B zou krijgen, maar zal nu mogelijk wel naar het BAS trekken om die opties te overwegen. Met de vele andere ploegen die mogelijk ook voor het BAS naast een licentie grijpen, ruiken ze hun kans.

"Lierse is een club die thuishoort in de professionele reeksen van het Belgische voetbal. De vele supporters op verplaatsing en de beleving die er telkens heerst op het Lisp is ongetwijfeld een meerwaarde. Indien opportuun, zal de club alle mogelijke opties onderzoeken die de kansen op het profvoetbal maximaliseren."