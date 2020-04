Hoe de licentiecommissie aan de werkgroep van de Pro League een onmogelijke opdracht gaf: heel veel moeilijke knopen, wie naar welke reeks in welk scenario? Een mogelijke leidraad

Woensdag 8 april was d-day voor de clubs uit de Pro League en ook wel een beetje bijltjesdag. Amper 19 ploegen kregen een licentie voor profvoetbal. En wat nu? Het is nog even afwachten, maar ...

De Raad van Bestuur stelde begin april een werkgroep samen om zich te buigen over de sportieve knopen en financiële implicaties van dit seizoen in de Jupiler Pro League en Proximus League met oog op volgend seizoen.

We wensen bij deze de heren Croonen, Louwagie, Cordier, Allijns en Bormans bijzonder veel geluk, want hun knopen zijn door de beslissingen van de licentie plots Gordiaanse knopen geworden waaraan zelfs Alexander De Grote himself zich niet aan zou willen wagen.

Gordiaanse knoop

Omdat er zoveel teams de komende dagen en weken een zaak zullen inspannen bij het BAS, kunnen we er vanop aan dat we voor begin mei - de deadline voor het BAS zelf ligt op 10 mei - niet zullen weten hoeveel ploegen nu een proflicentie gaan krijgen.

Momenteel hebben er 19 ploegen (17 uit 1A en 1B + Deinze en RWDM) een licentie gekregen voor profvoetbal, al vallen Oostende en Virton die van Anderlecht bovendien ook nog aan. Gesteld dat er amper 18, 19 of 20 ploegen een licentie krijgen, lijkt het mogelijk dat er volgend seizoen geen 1B meer is.

Maar: gezien het BAS door de band genomen niet al te happig is om licenties te weigeren, zouden er in beroep toch nog heel wat ploegen een licentie kunnen krijgen. En dan rest de vraag wat de beste scenario's zijn voor de werkgroep waarvan sprake.

Club Brugge, AA Gent, Antwerp, Charleroi, KV Mechelen, KV Kortrijk, Cercle Brugge, Zulte Waregem, KAS Eupen, KRC Genk en Anderlecht en STVV zijn de twaalf teams die sowieso in elk scenario - tenzij ze via het BAS alsnog hun licentie zouden kwijtspelen - in 1A spelen. Maar wat met de rest?

Scenario's

Dat het een kluwen wordt, dat is zeker. Bij elk scenario qua aantal licenties lijkt er iets anders op tafel komen te liggen. De meest logische gevolgtrekkingen zouden zijn?

18, 19 of 20 licenties > 1 reeks, geen 1B meer

21, 22 of 23 licenties > 1 reeks van 20 en enkele ploegen teleurstellen?

24 licenties > 1A met 16 ploegen, 1B met 8 ploegen

25 licenties > 1A met 16 ploegen, 1B met 8 ploegen

26 licenties > 1A met 18 ploegen, 1B met 8 ploegen (promotiefinales vermijden waar mogelijk)

Moeskroen, Standard & Oostende: spelen in 1A als ze een licentie voor 1A krijgen.

Waasland-Beveren: speelt in 1B, tenzij Moeskroen, Standard of Oostende geen licentie krijgen of als we een 1A-reeks met 18 of 20 ploegen krijgen.

Beerschot & OH Leuven: de winnaar van een eventuele promotiefinale speelt in 1A. Als er geen promotiefinale meer komt, spelen beide ploegen vermoedelijk volgend seizoen in 1A in een reeks van 17, 18, 19 of 20.

Westerlo & Union: spelen in 1B, tenzij er te weinig licenties worden uitgedeeld en een of beide ploegen nodig zijn om een reeks van 16, 18 of 20 te maken - zonder 1B.

Lommel & Virton: spelen in 1B als ze een licentie krijgen voor 1B.

Roeselare & Lokeren: spelen in 1B als ze een licentie krijgen voor 1B én ze een eventuele play-off 3 tegen elkaar winnen.

Deinze: Speelt minstens in 1B of wie weet in 1A in een reeks met 19 of 20 ploegen afhankelijk van het aantal licenties.

RWDM: Speelt in 1B als er geen 24 ploegen hierboven aan een licentie raken.

Seraing, Lierse & Patro Eisden Maasmechelen: maken nog kans op 1B als er geen 24 ploegen hierboven aan een licentie raken én ze zelf een licentie verkrijgen via het BAS.