Hoe groot worden de gevolgen? "Wil Preud'homme wel coach blijven van een club die tijdelijk moet terugschakelen?"

Standard zit in vieze papieren. Via het BAS moeten ze een licentie proberen te halen, maar dat er financiële problemen zijn, is inmiddels wel duidelijk geworden. En dat kan gevolgen hebben ...

Zo is er de vraag wat er gaat gebeuren met Michel Preud'homme, die een vierjarig contract tekende bij Standard als coach annex sportief directeur. Hij wilde met de Rouches in die vier seizoenen ook stappen naar boven zetten en richting een titel met Standard. Quid MPH? Los van het al dan niet behalen van de licentie lijkt het voor de analisten duidelijk dat de Luikenaars even op die rem zullen moeten gaan staan. "De verkoop van Emond in volle strijd om play-off 1 en recent nog Mpoku en dergelijke, dat waren toch tekenen dat het niet helemaal goed ging." "Wat gaat Michel Preud'homme doen? Wil hij nog trainer zijn van een club die misschien tijdelijk moet terugschakelen?", vraagt Peter Vandenbempt zich af bij Sporza.