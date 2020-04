Weldoener Zinho Vanheusden denkt aan ziekenhuis waar vaderlief aan de slag is

Zinho Vanheusden is niet alleen een talentvolle voetballer, de verdediger van Standard heeft ook getoond dat hij een groot hart heeft.

Zinho Vanheusden heeft 10.000 euro overgemaakt een het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Dat geld kunnen ze goed gebruiken in de strijd tegen het coronavirus. De reden waarom Vanheusden voor Jessa gekozen heeft is niet ver te zoeken.

Nieuwe tablets

De Jonge Duivel is afkomstig van Hasselt en zijn vader is aan de slag in het betreffende ziekenhuis. Met dat bedrag kunnen 25 tablets worden aangeschaft. "In de eerste weken gaan we die inzetten op onze vijftien corona-afdelingen", zegt Hilde Goossens, IT-directeur van Jessa, op de webstek van de Jupiler Pro League.

"Nu het verboden is om bezoek te ontvangen, missen veel patiënten immers hun familie en vrienden. Dankzij de tablets kunnen ze af en toe 'beeldbellen' met het thuisfront. We merken dat dit bijzonder waardevol is voor het emotioneel welzijn van onze patiënten", besloot Goossens.