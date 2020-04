Veel onduidelijkheid voor Westerlo na behalen licentie: "Dat sommigen uitbazuinen dat we naar twaalf ploegen moeten, begrijp ik niet"

Geen problemen voor Westerlo, maar door het bloedbad weten ze wel nog niet in welke reeks ze gaan uitkomen volgend seizoen. Algemeen directeur Wim Van Hove zag het probleem in 1B wel aankomen: "We moeten ons dringend bezinnen over de toekomst van het profvoetbal."

"Voetbal moet leefbaar blijven in België en het wordt zeker een item in de gesprekken over de mogelijke hervorming van de competitie", zegt hij in GvA. "Dat 7 van de 24 profclubs, bijna één op drie, geen licentie krijgt, is veelbetekenend."

De competitiehervorming zal een moeilijke oefening worden met zoveel onduidelijkheid. Westerlo maakt zelf ook kans om te promoveren naar 1A. "Ik ben te weinig betrokken bij de werking van de clubs in die afdeling en ken hun verhaal onvoldoende. Dat sommigen dan weer uitbazuinen dat we terug moeten naar een profcompetitie met veertien of zelfs twaalf clubs, begrijp ik niet."

"Denken ze dan dat daardoor de problemen zijn opgelost? Ploegen onderaan hebben altijd problemen. In een systeem met stijgers en dalen moet je de juiste financiële evenwichten vinden, en in België is dat anno 2020 niet het geval. 1B is een kerkhof.”