Wordt de kritiek op de VAR voor eens en altijd verstomd? IFAB verduidelijkt nieuwe spelregels

In voetballoze tijden begint een mens zowaar te verlangen naar (de vaak heftige) discussies over VAR-fases. Volgend seizoen hoopt de IFAB (International Football Association Board) echter dat die discussies tot een minimum zullen herleid worden. Een document met nieuwe spelregels moet soelaas bieden

Helemaal nieuw zijn de regels echter niet, het gaat vooral om verduidelijkingen en richtlijnen met betrekking tot de communicatie tussen de VAR en de scheidsrechter.

In essentie komt het erop neer dat de VAR enkel mag tussenkomen bij een ‘clear and obvious error’ of een ‘serious missed incident’, niks nieuws onder de zon dus.

De eindverantwoordelijkheid ligt echter altijd bij de scheidsrechter: "De ref bekijkt vervolgens de beelden op het scherm en kiest dus voor een ‘on-field review' voor hij zijn beslissing neemt. Of de ref beslist op basis van zijn eigen indrukken en de informatie van de VAR. Dat heet dan een 'VAR-only review", klinkt het bij Sporza.

Subjectief versus feitelijk

De IFAB maakt daarna een onderscheid tussen subjectieve beslissingen en feitelijke beslissingen. Sporza vatte de richtlijnen op een begrijpelijke manier samen.

"Onder de eerste categorie vallen onder meer de intensiteit van een overtreding, beïnvloeding van buitenspel en mogelijk handspel."

"Daar is een on-field review (het bekijken van de beelden op een scherm) gepast. In de vorige richtlijnen stond "meestal gepast", maar "meestal" is nu geschrapt. In een subjectief geval bestudeert de ref voortaan dus ALTIJD de beelden."

"Als het gaat om feitelijke beslissingen - o.a. buitenspel, overtreding binnen of buiten de zestien, bal over de lijn of niet - volstaat meestal een VAR-only review (zonder consultatie van de beelden)."

"Maar volgens de IFAB kan ook de on-field review gehanteerd worden als dat helpt om de spelers te overtuigen of om de beslissing te "verkopen", wanneer het bijvoorbeeld om een resultaatbepalende fase gaat in het slot van de wedstrijd."