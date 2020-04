Overuren voor het BAS: Arbitragehof krijgt nu ook dossier binnen van front van verongelijkte clubs uit provinciaal voetbal

Het Belgisch Arbitragehof voor Sport gaat drukke weken tegemoet. Zeven clubs uit 1A en 1B gaan hun geweigerde licentie aanvechten en ook in het amateurvoetbal zijn er nog enkele clubs. Nu komt daar ook nog een front van verongelijkte provinciale clubs bij.

In maart besliste Voetbal Vlaanderen in samenspraak met de Waalse tegenhanger om alle reeksen van de hoogste amateurklasse tot en met vierde provinciale stop te zetten. De toenmalige stand werd ook als eindklassement genomen, met degradatie en promotie voor ploegen die op de betreffende plaatsen stonden.

Sommige clubs die in de running waren voor promotie of die nog in het behoud geloofden maar toch moeten afzakken gaan nu een front vormen. Dat meldt het Nieuwsblad. De clubs, uit verschillende reeksen en provincies, zullen vertegenwoordigd worden door c en Kristof De Saedeleer.

De clubs vinden dat de reglementen niet gerespecteerd werden bij de stopzetting en dat de beslissing zonder overleg heeft plaatsgevonden.