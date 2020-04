'Juventus gaat flinke winst maken en verkoopt Nederlandse wonderboy voor 150 miljoen euro aan grootmacht'

Juventus FC en Real Madrid onderhandelen momenteel over de transfer van Matthijs de Ligt. De Italiaanse landskampioen lijkt serieus te cashen.

Real Madrid ziet in Matthijs de Ligt dé opvolger van Sergio Ramos. De Nederlandse wonderboy had de voorbije maanden de nodige aanpassingsproblemen in Turijn, maar zijn talent staat niet ter discussie.

Juventus stortte zo'n negentig miljoen euro op de bankrekening van AFC Ajax voor de Ligt, maar De Oude Dame is van plan om stevig te cashen. Volgens Sport is Real Madrid van plan om 150 miljoen euro te betalen voor de 20-jarige verdediger.