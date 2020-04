Bondsvoorzitter van Gabon wil zijn grote vedette prijzen zien pakken: "Arsenal is niet ambitieus genoeg voor Aubameyang"

In de zomer van 2021 verstrijkt het contract van Pierre-Emerick Aubameyang bij Arsenal en als het aan Pierre Alain Mounguengui, de voorzitter van de Bagonese voetbalbond, ligt, dan moet de spits zijn contract bij de Gunners niet verlengen.

In januari 2018 maakte Pierre-Emerick Aubameyang de overstap van Borussia Dortmund naar Arsenal. De spits uit Gabon maakte zijn goals bij de Noord-Londense club, maar een trofee in de wacht slepen zat er tot dusver nog niet in. En dat ziet Mounguengui liever anders voor de absolute vedette van zijn land.

"Ik wil niet zeggen dat Arsenal niet ambitieus is, maar ze liggen niet zo hoog als bij andere Europese club", zei de bondsvoorzitter van Gabon bij ESPN. "Dus als Pierre een contract kan krijgen bij een ambitieuzere club, heeft hij daar zeker zijn plaats."

"Het is een speler van wereldklasse, maar voetbal -en dat geldt zowel voor hem als voor andere toppers die geen prijzen pakken- is een collectieve sport. Nu zit hij bij Arsenal en daar won hij nog niets, dus het is een collectief falen", besloot hij.