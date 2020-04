Voormalig wereldster zet De Bruyne op gelijke hoogte met Neymar, Ronaldo en Messi

Als het over de allerbesten gaat, komen we de laatste jaren al snel altijd bij hetzelfde beperkte groepje uit: Messi, Ronaldo en Neymar. Maar volgens Alessandro Del Piero, voormalig wereldster van Juventus en La Squadra, hoort Kevin De Bruyne daar ook bij.

"Messi, Ronaldo en Neymar zijn echte monsters, ze trekken alle aandacht naar zich toe. Maar daarnaast zijn er ook spelers die voor een echte diepgang zorgen, zoals Kevin De Bruyne. In mijn ogen steken die vier die ik net noemde boven al de rest uit", vertelde Del Piero aan Sky Sports.

De man heeft recht van spreken, want ooit behoorde hij zelf tot de absolute wereldtop. Hij scoorde bijna 300 keer in 700 matchen voor Juventus, won de Scudetto 8 keer, pakte de Champions League-trofee in 1996 en won het WK in 2006 met Italië.