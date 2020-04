'Een derde transferperiode? Per land een aparte transferperiode? FIFA blaast warm en koud'

In België wordt de competitie straks wellicht definitief stopgezet. Dat is het advies dat momenteel op tafel ligt en de UEFA is het daar niet mee eens. Zij willen dat de kampioenschappen nog worden afgewerkt. Om dat te bewerkstelligen kan er met de transferperiodes geschoven worden.

Zo was er een voorstel van een hoge pief binnen de FIFA om een derde periode in te lassen. Als de totale periode van de mercato's maar niet langer dan 16 weken duurt. Nu klinkt er alweer een ander geluid binnen de wereldvoetbalbond. Spaanse sportkrant AS meldde dat Emilio García Silvero, een directeur van de FIFA, liet verstaan dat de transfermarkt niet zal opengaan op 1 juli, zoals gebruikelijk. De begin- en eindperiode van de mercato's hangen af van wanneer een competitie is afgelopen en zal beginnen. Tussen die uiterste data zou er dus getransfereerd kunnen worden. Zo zullen de transferperiodes per land kunnen verschillen.