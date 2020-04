Nieuwe problemen rijzen voor EK 2021: niet alle gaststeden willen het EK nog organiseren

Het EK wordt dan wel uitgesteld naar volgend jaar, maar intussen zijn er nieuwe problemen gerezen. De bevestigde speelsteden zijn niet allemaal meer happig om het toernooi te organiseren. In München is de gemeenteraad verdeeld.

“Het stadsbestuur buigt zich momenteel over de kwestie”, zo bekende een woordvoerder aan het Duitse nieuwsagentschap DPA. In München is er sinds de toekenning een ander bestuur.

Een maand na de bekendmaking van het uitstel van het toernooi, lijkt het helemaal niet zeker dat de initiële twaalf gaststeden ook volgend jaar het toernooi zullen ontvangen, weet Belga. Het Duitse magazine Kicker berichtte eerder al over problemen bij de gaststeden, waaronder het Spaanse Bilbao.

Door de gevolgen van de coronacrisis lijken zij moeilijk aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. De Britse krant Daily Mail plaatst dan weer vraagtekens bij de Italiaanse hoofdstad Rome, waar de openingswedstrijd gespeeld moet worden. In Europa zijn Spanje en Italië de zwaarst getroffen landen door het coronavirus.

Voor de UEFA zijn er dan twee mogelijkheden: er wordt een nieuwe gaststad aangeduid, ofwel worden de wedstrijden in kwestie verdeeld over de andere speelsteden. De tweede optie lijkt momenteel de voorkeur te genieten.