Verdediger maakt het Michael Verschueren 'makkelijk': "Als het aan mij ligt, teken ik morgen"

Er gaan deze zomer normaal gezien weer heel wat uitgeleende spelers aan de poort van Neerpede staan. Voor hen moet er dringend een oplossing gevonden worden. Dat is de taak van Michael Verschueren. Hij moet onder meer Ognjen Vranjes kwijtraken.

Vranjes maakt het hem wel makkelijk over met welke ploeg hij moet onderhandelen. Het Bosnische enfant terrible wordt momenteel verhuurd aan AEK Athene en daar wil hij ook blijven. Vranjes heeft in Brussel wel nog een contract tot 2022. "Wanneer dit seizoen afloopt, moet ik terug naar België", aldus de verdediger in de Bosnische media.

"Ik kan nu niets zeggen over mijn toekomst, want Anderlecht beslist. Ik moet kijken wat er geberut. Als het aan mij was, zou ik morgen een contract tekenen bij AEK. Hier voel ik me thuis. Deze groep is mijn thuis en deze stad is mijn stad. Ik hoop hier mijn carrière te mogen afsluiten. En na mijn loopbaan wil ik in Athene blijven wonen", was Vranjes duidelijk.