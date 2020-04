Ritchie De Laet en Antwerp-fan Erik Van Looy komen met erg lovende woorden voor ... Beerschot

Antwerp was aan een prima seizoen bezig in 1A, terwijl Beerschot in de promotiefinale van 1B stond. Krijgen we volgend seizoen opnieuw een derby op het hoogste niveau?

Als het aan Ritchie De Laet ligt, dan mag het in ieder geval al zeker. "Als je drie keer op rij in een promotiefinale staat, dan mag je ook wel eens snoepen van 1A", klinkt het bij Play Sports Kot. "Laat ze maar overkomen naar 1A, ik kijk daar zeker naar uit. Voor ons zouden het twee speciale wedstrijden zijn elk jaar - voor spelers én fans. Veel spelers beseffen nu nog niet wat dat zou betekenen in Antwerpen." Antwerps voetbal heeft heel diep gezeten "Voor eerste klasse op zich ook zou het ook fantastisch zijn, de supporters van Beerschot kunnen alleen maar voor een plus zorgen voor 1A." Ook Erik Van Looy is die mening toegedaan: "Het Antwerpse voetbal heeft heel diep gezeten, maar chapeau voor hun traject dat ze de voorbije jaren hebben afgelegd. Ze zijn van heel diep gekomen en doen het goed."