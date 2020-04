'Niet Inter of Napoli, maar andere Italiaanse topclub beschikt over de beste papieren om Vertonghen binnen te halen'

De toekomst van Jan Vertonghen lijkt quasi zeker in Italië te liggen. Ondertussen is er een derde topclub die contact heeft opgenomen met de Rode Duivel.

Internazionale FC probeerde Jan Vertonghen in januari al naar de Laars te halen, maar Tottenham Hotspur had geen zin om water bij de wijn te doen. Ook de interesse van SSC Napoli is geen geheim meer.

La Dernière Heure weet dat ook AS Roma zich officieel heeft gemeld bij Jan Vertonghen. Meer zelfs: de Romeinen beschikken zelfs over de beste papieren. De Rode Duivel moet in het Stadio Olimpico Chris Smalling vervangen.