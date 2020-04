(Ex-)bad boys in de Belgische competitie: Mbaye Diagne

Deze week overlopen we elke dag een enfant terrible die in de Belgische competitie heeft gevoetbald of nog steeds aan het werk is. Vandaag is het de beurt aan Mbaye Diagne, de aanvaller van Club Brugge die de laatste maanden niet meer mocht spelen omwille van verschillende gebeurtenissen.

Diagne werd in de zomer net voor de neus van Anderlecht weggeplukt door Club Brugge, maar veel plezier heeft de Belgische topclub nog niet aan de aanvaller gehad. Integendeel, in november kreeg Diagne heel wat over zich heen in ons land.

Het was tijdens een Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en PSG. Club Brugge kreeg een strafschop en Hans Vanaken was aangeduid. De aanvallender middenvelder had in zijn leven amper een elf meter gemist.

Toch vond Diagne het nodig om de strafschop af te pakken van Vanaken. De Belg was er uiteraard niet tevreden over en het ging van kwaad naar erger toen bleek dat Diagne de penalty ook nog eens had gemist. Club Brugge verloor met 1-0 en Diagne werd de schlemiel van de avond. Hij excuseerde zich daarna nog voor de gebeurtenissen, maar een kans zou de aanvaller nooit meer krijgen.

Even later kwam Diagne opnieuw slecht in het nieuws. Hij mocht niet meer trainen met de groep omdat hij "geen goede intenties toonde" en zijn peperdure Rolls-Royce werd in beslag genomen omdat hij geen geldig verzekeringsbewijs kon oorleggen aan de agenten.

De laatste maanden komt hij dus niet meer aan spelen toe bij Club Brugge, maar het houdt andere ploegen niet tegen om interesse te tonen in de aanvaller. Zo zou Nottingham Forest FC zich bij Galatasaray gemeld hebben om Mbaye Diagne deze zomer aan te trekken. Het nummer vijf uit de Engelse Championship wil de aanvaller huren. Ook enkele Franse clubs tonen interesse.