Moet Antwerp een volledig nieuwe ploeg bouwen? 'Onderhandelingen met Defour, Mirallas en absolute sterkhouder zijn stopgezet'

Antwerp FC zal er volgend seizoen helemaal anders uitzien. Een pak spelers zijn einde contract en verwachten boter bij de vis, terwijl het stamnummer één niet van plan is om met geld te gooien. Er zijn alvast drie vertrekkers.

Sport/Voetbalmagazine weet dat de onderhandelingen tussen Antwerp FC en Steven Defour, Kevin Mirallas en Sinan Bolat momenteel zijn stopgezet.

Vooral in het geval van laatstgenoemde is dan een aderlating. Bolat wierp zich de voorbije seizoenen op als absolute sterkhouder van de Great Old.

Verder is er nog onduidelijkheid over de situatie van Dieumerci Mbokani. De 34-jarige aanvaller is transfervrij en het is niet ondenkbaar dat hij nog een keertje wil cashen.

Tot slot hoopt Antwerp tot een vergelijk te komen met Southampton FC over de definitieve aankoop van Wesley Hoedt. Ook Club Brugge heeft een oogje op de Nederlander. Dat kan je HIER nog eens nalezen.