Een bekerfinale naast het veld? 'Antwerp onderhandelt met Engelse club over transfer Hoedt, maar ook Brugse rivaal wil Nederlander aantrekken'

Antwerp FC wil zo snel mogelijk een knaltransfer aankondigen. De oudste club van het land onderhandelt met Southampton FC om Wesley Hoedt definitief aan te trekken. Maar er is een kaper op de kust.

Wesley Hoedt droeg dit seizoen al de kleuren van de Great Old. De 26-jarige verdediger werd gehuurd van Southampton FC. Zijn contract in het Verenigd Koninkrijk loopt nog tot medio 2022.

Antwerp had een aankoopoptie op de Nederlander, maar die werd niet gelicht. In Deurne hebben Luciano D’Onofrio en Paul Gheysen hun zaakjes dan wel op orde, maar acht miljoen ophoesten is van het goede te veel.

Volgens de Nederlandse kranten kreeg Hoedt al te horen dat hij geen toekomst meer heeft bij Southampton. Antwerp hoopt dan ook om de Nederlander voor een bedrag van om en bij de vijf miljoen euro definitief naar België te halen.

Acht miljoen euro is te veel voor Antwerp, maar niet voor...

Maar er is een Belgische kaper op de kust. Ook Club Brugge heeft gezien dat Hoedt een meerwaarde is. Bovendien is blauw-zwart een pak slagkrachtiger dan Antwerp. Een transfer naar de rivaal zou alvast de nodige animo opleveren.