Belangrijke beslissing over bekerfinale lijkt genomen

De verlenging van de coronamaatregelen tot 3 mei lag in de lijn der verwachtingen, maar de politiek maakte nog wat andere zaken bekend. En die hakken er toch wel op in.

Zo is inmiddels duidelijk dat er geen grote evenementen zullen mogen worden georganiseerd tot eind augustus.

Bekerfinale

Dus ook de start van het nieuwe voetbalseizoen zou mogelijk zonder publiek moeten aanvatten, al vrezen sommigen dat het tot 2021 zou kunnen duren voor er publiek toegelaten is.

De bekerfinale? Daar lijkt nu al meer duidelijkheid over te zijn. Als die überhaupt nog zal doorgaan in juni, juli of begin augustus, zal dat sowieso zonder publiek zijn.