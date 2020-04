"Eerste bod door topclub uitgebracht voor gegeerde winger, maar Club Brugge zegt pertinent nee'

De meest gegeerde speler op dit moment bij Club Brugge? Als we alle geruchten mogen geloven is dat met voorsprong Emmanuel Dennis. Club Brugge zou ook al een eerste bod hebben binnengekregen.

Volgens de Duitse media had Borussia Dortmund een bod van 10 miljoen euro ingediend bij blauw-zwart, maar werd dat resoluut van de hand gewezen. Club wil veel meer voor de talentvolle winger, die nog steeds maar 22 jaar is.

Dortmund wil een vervanger aantrekken voor Jadon Sancho, die de club waarschijnlijk verlaat deze zomer. Maar het rijtje clubs dat geïnteresseerd zou zijn in Dennis groeit blijkbaar dagelijks. Intussen is er al gesproken over Leipzig, Bayern Leverkusen, Sheffield United, Newcastle United, Southampton, Napoli en Monaco.