"Ik weet zeker dat Messi zijn carrière hier zal afsluiten"

Lionel Messi kon niet lachen met de geruchten omtrent een transfer naar Internazionale FC. Ook Quique Sétien heeft zich inmiddels uitgelaten over de zaak.

In de roddelpers werd een weekje geleden gewag gemaakt van de overstap van Lionel Messi naar Internazionale FC. De Vlo - hij was allesbehalve blij met de geruchten - zou FC Barcelona uit onvrede met de koers die de grootmacht aan het varen is.

"Ik denk niet dat de gebeurtenissen op bestuurlijk niveau een invloed hebben op de beslissingen van Lionel om hier al dan niet te blijven", vertelt Quique Sétien in de Spaanse kranten.

Het is jammer dat zo'n zaken gebeuren, maar ik vrees dat dat de normale gang van zaken is bij een topclub

"Ik weet zeker dat Messi zijn loopbaan hier zal afsluiten", wil de coach van Barça er verder geen aandacht aan schenken. "Het is jammer dat zo'n zaken gebeuren, maar ik vrees dat dat de normale gang van zaken is bij een topclub."