Transfervrije en interessant zomertarget: 'absolute topclub in Turkije zet Denis Odoi op verlanglijstje'

Het eerste buitenlandse avontuur van Denis Odoi zit er bijna op, maar de rechtsachter heeft de mogelijkheid om er nog een mooi vervolg aan te breien.

Het contract van Denis Odoi bij Fulham loopt aan het einde van dit seizoen af. De Londense club heeft een optie op een extra jaar, maar het is nog lang niet zeker of ze die zullen lichten. Inmiddels is er ook al interesse van buitenaf voor de 31-jarige rechtsachter.

Volgens Yeni Asir staat de voormalige verdediger van Lokeren, STVV, OHL en Anderlecht op het lijstje van Galatasaray voor komende zomer. Cim Bom ziet met Mariano en Sener twee rechtsbacks vertrekken en speurt de markt af naar vervanging.

Odoi is aan zijn vierde seizoen op Craven Cottage bezig en zijn naam zou door Fatih Terim, de coach van Gala, aan het Turkse bestuur zijn overgemaakt.