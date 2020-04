Rode Duivel en zijn gezin waren mogelijk besmet: "Ik weet niet of we het coronavirus hadden of niet"

Marouane Fellaini was de eerste en voorlopig enige Rode Duivel die officieel besmet was met het coronavirus. De ex-speler van Standard verblijft ondertussen niet meer in quarantaine.

Mogelijks was Kevin de Bruyne en zijn gezin ook besmet met het coronavirus. Dat beweert de spelmaker van Manchester City zelf in een interview met Sky Sports.

“In het begin van de lockdown was mijn gezin acht, negen dagen lang ziek. Het begon bij mijn kleinste, dan de oudste en dan mijn vrouw. Ik weet niet of we het coronavirus hadden of niet. Gelukkig zijn we er nu vanaf. De voorbije twee, drie weken gaat alles heel goed en hebben we onze routine teruggevonden. Alles is oké.”

Zelf vertoonde De Bruyne nauwelijks symptomen: “Ikzelf had een tijdje last van een beetje pijn in mijn keel, maar vergeleken met de anderen kwam ik er goed vanaf. Ik ben blij dat iedereen zich nu weer goed voelt en dat alles goed gaat.”