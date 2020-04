STVV-fans kiezen Belg als meest verdienstelijke speler, Spanjaard wordt 'Mister STVV'

De fans van Sint-Truiden mochten hun stem uitbrengen op de meest verdienstelijke speler. De club maakte zaterdag het resultaat bekend.

Wolke Janssens is door de fans van Sint-Truiden uitgeroepen tot de meest verdienstelijke speler van het seizoen 2019-2020. De centrale verdediger volgt Takehiro Tomiyasu op. De 25-jarige Limburger haalde het van Sankhon, Asamoah, Suzuki en Schmidt.

Voorts was er ook de verkiezing van 'Mister STVV, de Kanarie met de beste looks. Die eer viel te beurt aan de 25-jarige Pol Garcia Tena. Hij bedankte de stemmers met een videoboodschap. De Spanjaard is de opvolger van Kenny Steppe.